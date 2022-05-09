Как политики поздравили севастопольцев с Днем Победы

Севастопольские политики традиционно поздравили горожан с главным праздником страны – Днем Победы. Что и кто сказал горожанам в этот великий день.

Губернатор города Михаил Развожаев разместил видеопоздравления в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

«День Победы – самый главный праздник в нашей стране. Это наша память, наша основа, наша вера в торжество справедливости, в победу добра над злом. Все что есть в нас, то, какие мы и что мы сегодня можем ответить на новые вызовы родилось в горниле, где ковалась победа и бережно передано от поколению к поколению», — подчеркнул Развожаев.

В формате видеообращения поздравил горожан и спикер заксобрания Владимир Немцев.

Глава парламента подчеркнул, что для Севастополя День Победы вдвойне особенный праздник. Ведь именно 9 мая 1944 года советские войска освободили город от немецко-фашистских захватчиков:

«78 лет минуло с тех пор, как наши войска освободили севастопольскую землю. А год спустя по всей огромной советской стране прокатилось счастливая весть: Победа! Сквозь десятилетия мы благодарим героев-победителей, сумевших укротить нацизм. Мы склоняем голову в знак бесконечной признательности перед нашими ветеранами. Вы защитили нас от врага и продолжаете защищать от беспамятства и искажения исторической правды сегодня, когда нацизм снова поднял свою голову».

Особую роль нашего города в истории Великой Отечественной войны отметил и вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«Севастополь внес свой огромнейший вклад в эту великую Победу, вписав свое имя в историю кровью и мужеством своих защитников и освободителей. Чтобы ни происходило Севастополь остается верным своим традициям патриотизма и бережного отношения к героической истории», — заявил политик.

Сенатор от Севастополя Сергей Колбин был крайне лаконичен в своем поздравлении: «В этот день всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, сохранившее нашу страну и освободившее мир от фашизма. Пусть праздник Победы служит и впредь сплочению нашего народа, придаст новые силы в укреплении могущества Родины».

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина