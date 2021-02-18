На майских праздниках Севастополь рискует утонуть в горах мусора

На севастопольском полигоне ввели новый график работы

Руководство регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Благоустройство города Севастополь» приняло решение изменить график приема машин, которые вывозят мусор с улиц города и контейнеров, на полигоне в Первомайской балке. С 1 марта 2021 года полигон не будет принимать мусоровозы в праздничные дни, воскресенье и ночное время суток. Соответствующие объявление размещено непосредственно на полигоне.

Напомним, что в соответствии с производственным календарем в 2021 году 118 выходных и праздничных дней, если вычесть субботы остается 66 дней, в которые полигон не будет принимать мусор.

Таким образом, пятую часть года полигон просто не будет принимать мусоровозы, следовательно, в это время мусор будет накапливаться вокруг контейнерных площадок, на несанкционированных свалках и просто на улицах города.

При этом только на майские праздники нас ожидает 6 выходных, это означает, что почти неделю полигон не будет работать, а город просто утонет в горах мусора.

Тоже самое, но в меньших размерах, произойдет уже в ближайшие дни на 8 марта, когда ожидается три выходных дня. Получается, что праздник весны и красоты в Севастополе превратится в праздник «переполненных контейнеров».

Что уж говорить о новогодних каникулах, которые длятся почти две недели. Представить, какой мусорный коллапс ожидает город просто страшно.

Фото: volhovsmi.ru

Андрей Вознесенский