Севастопольцы перечислили мошенникам более 100 тысяч рублей

Так, желая приобрести письменный стол и стул 34-летняя женщина, доверившись неизвестным, внесла полную оплату за товар в размере более 18 тысяч рублей, но так и не получила свой заказ.

Второй жертвой подобного обмана стала 37-летняя местная жительница, которая присмотрела детские вещи на одном из каналов в популярном мессенджере и заплатила аферистам почти 20 тысяч рублей.

Третьим пострадавшим от этой схемы стал 34-летний мужчина, желающий купить деревоперерабатывающий станок за 35 тысяч рублей.

Ещё два факта мошенничества произошли под предлогом займа денежных средств от лица знакомых. Преступники написали 61-летней женщине в одном из мессенджеров от имени знакомой с просьбой помочь в сложной ситуации и срочно одолжить 20 тысяч рублей. Позже выяснилось, что аккаунт подруги взломали злоумышленники. Также в подобную уловку поверила 38-летняя жительница города-героя и перевела мошенникам 10 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество».