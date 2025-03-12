Севастополец уснул пьяный и остался без телефона

35-летний севастополец отдыхал в баре и познакомился с мужчиной, который оказался его ровесником и интересным собеседником. После застолья приятели переместились на улицу, а позже в помещение автозаправки.

За приятной беседой мужчина уснул, оставив телефона на столике. Его новый знакомый положил смартфон в карман, набросил капюшон и скрылся в неизвестном направлении. Проснувшись, потерпевший обнаружил отсутствие приятеля и своего телефона за 17 тысяч рублей, и обратился в полицию.

Полиция задержала вора. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.