Севастопольцы около четырех тысяч раз вызывали скорую в новогодние праздники

Севастопольцы в течение прошедших новогодних праздников обращались за медицинской помощью гораздо реже, чем в 2022 году. Такую информацию озвучил руководитель департамента здравоохранения Виталий Денисов в ходе аппаратного совещания 9 января.

Денисов подчеркнул, что Новый год в Севастополе прошел в штатном режиме.

«За праздники было около 3600 вызовов Скорой помощи. В поликлиники обратились 1850 человек, из них 745 детей. И на дом было где-то 1659 вызовов. Этот показатель ниже, чем в прошлом году», – доложил глава депздрава.

Данную динамику он пояснил высоким уровнем заболеваемости ковидом в 2021 году.

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Ольга Сурикова