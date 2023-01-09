Развожаев перетасовал вице-губернаторов

Вслед за Сергеем Толмачевым, в должности вице-губернатора курировавшего внутреннюю политику, правительство Севастополя покинул зам по архитектуре Николай Гордюшин. При этом введена должность первого заместителя губернатора, на которую назначен Алексей Парикин.

Правда при этом сфера ответственности Парикина значительно сокращена, теперь он курирует лишь работу департамента финансов, департамента сельского хозяйства, управления потребительского рынка и ветеринарии. А также координирует реализацию программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя, реализацию мероприятий догазификации, сотрудничество с правительством Москвы.

Появились в правительстве и три новых вице-губернатора.

Павел Иено, до этого возглавлявший департамент транспорта, теперь курирует также департамент капитального строительства и Госстройнадзор.

Главный архитектор города Максим Жукалов в должности вице-губернатора также будет отвечать за ДИЗО, Севреестр и Севнаследие.

Глава горхоза Евгений Горлов будет курировать Севприроднадзор и Госжилнадзор. Развожаев анонсировал также новые кадровые перестановки в правительстве в ближайшее время.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский