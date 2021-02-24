В Севастополе иномарка перевернулась и чудом не влетела в газовую трубу

ДТП произошло на Лабораторном шоссе

В Севастополе на Лабораторном шоссе днем 23 февраля произошло ДТП с участием Mitsubishi Lancer. Машина слетела с дороги и перевернулась.

Как сообщается в группе «Севастополь – столица столица мира» социальной сети Вконтакте, водитель иномарки не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части дороги. Автомобиль перевернулся на бок, при этом едва не въехав в газопровод на обочине дороги.

После происшествия сотрудники газовой службы проверили целостность опор и труб газопровода. По предварительным данным, повреждений газовой сети нет. Причины аварии также уточняются.

По словам очевидцев, погибших и пострадавших в аварии нет. Машину вернули на колеса самостоятельно, но далее транспортировал ее эвакуатор.

Напомним, недавно в Инкермане по улице Яблочкова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого перевернулся легковой автомобиль. Понадобилась помощь спасателей.

Фото: Севастополь – столица мира/vk.com

Ольга Сурикова