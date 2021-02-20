Севастопольцы не узнают остановку «Адм.Юмашева»

Пассажиры выходили на остановке и думали, что ошиблись и вышли не на своей

Жители Севастополя выложили фото чистой убранной площади на остановке улицы Юмашева. Горожан удивила чистота и отсутствие ящиков и лотков с уличной торговлей. У всех остался вопрос, как долго продлится такое ухоженное состояние этой территории.

Севастопольцы в обсуждениях данного поста в группе «Черный список Севастополя» социальной сети Вконтакте не верили своим глазам и саркастически писали, что это фотошоп, задавались вопросом: « А что так можно было?»

Однако большинство скептически отмечало, что скорее всего здесь сыграл фактор холодов и снега, когда в такую погоду уличные торгаши отсиживаются дома, а с возвращением теплых дней займут снова свои насиженные места.

Один из участников группы отметил, что здесь просто положили новую плитку и убрали территорию в рамках реконструкции проспекта Октябрьской революции, и скоро «все вернется».

Напомним, наше издание уже писало, что территория возле остановки Юмашева и пешеходным переходом завалена ящиками и мусором, оставленным после торгашей.

Так обычно вечерами выглядит площади остановочного комплекса

Фото: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова