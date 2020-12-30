Севастопольцы возмущены, во что торговцы превратили остановку на Юмашева

Вся площадь завалена ящиками и мусором

В Севастополе территория возле остановки Юмашева и пешеходным переходом завалена ящиками и мусором, оставленным после торгашей. Горожане начали писать гневные посты в соцсети и задавать вопросы, куда смотрят контролирующие органы.

Один из постов появился в группе ВК «Черный список Севастополя» с вопросом, зачем создавать свалку на Юмашевы. Участники группы активно подключились к обсуждению.

Мнения разделились. Одни поддерживают торговцев с земли, аргументируя это тем, что для многих такой вид деятельности является единственным источником выжить сейчас. Вторые критиковали самих покупателей, которые соглашаются что-то покупать в таких антисанитарных условиях. Но все едины в посыле, что до такого состояния остановку нельзя было доводить.

«Всегда защищаю продавцов, но только тех, кто за собой убирает! А вот таких уродов, которые загадили уже полгорода-в шею нужно гнать! Неужели трудно убрать за собой?», – написала одна из участниц группы Леди Ди.

В дискуссию вступило и Главное управление потребительского рынка и лицензирования (Севастопольторг) со своей официальной страницы в ВК. Управление отчиталось, что за текущий год им было проведено в Гагаринском районе более 30 мероприятий по демонтажу стихийной торговли.

«Следует отметить, что положительный результат, в том числе, может быть достигнут путем отказа граждан от приобретения товаров в указанных местах, что поспособствует снижению уровня несанкционированной торговли», – подчеркнул Севастопольторг.

Фото: Черный список Севастополя/vk.com