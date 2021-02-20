Развожаев пообещал ветеранам, что музею на мысе Хрустальном быть

Проект музея еще только будет готовиться

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудил с ветеранским активом города строительство музея на мысе Хрустальный. Встреча прошла в преддверии Дня защитника Отечества. Главным вопросом стало строительство на мысе Хрустальный музея героической обороны Севастополя 1941– 1942 годов.

Развожаев отметил, что тема строительства культурного кластера на мысе Хрустальный активно обсуждается. И общественность склоняется к строительству музея в рамках проекта кластера.

«Необходимо обязательно увековечить имена героев, которые обороняли и освобождали Севастополь. Хочу вас заверить – в рамках проекта эта идея обязательно будет реализована. Это должен быть не только музей, но и пантеон славы. От этого проекта никто не отказался, деньги на него будут выделены в рамках фонда «Культурное наследие», – пообещал глава города.

И добавил, что исторические объекты, найденные в ходе археологических раскопок во время строительства на мысе, будут сохранены.

Он рассказал, что фонд «Культурное наследие» проведет архитектурный конкурс на разработку концепции музея героической обороны Севастополя, которая затем будет обсуждаться с ветеранами. В состав экспертного жюри войдет командующий Черноморским Флотом.

Напомним, В 2017 года инициативу строительства музея героической обороны Севастополя поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе визита в город-герой. Сейчас в городе обсуждается строительство культурного кластера на мысе Хрустальный, были подведены итоги общественных слушаний.