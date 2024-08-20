Севастопольцы лишились 300 тысяч рублей, пытаясь купить товары через интернет

В течении прошедшей недели в полицию обратились 9 местных жителей, которые пострадали от мошенников.

Обманутые севастопольцы хотели приобрести товары в интернете.

Так, двое местных жителей через онлайн-покупки хотели купить телефоны. Еще четверо мужчин хотели приобрести удочку, магнитолу, гармошку и лодочный двигатель. Суммарно они лишились примерно 255 тысяч рублей. Также одна женщина хотела заказать костюм для сына, однако потеряла 5 тысяч рублей.

Еще один севастополец хотел купить особенный номер для своего автомобиля. Он перевел на указанный ему счет 30 тысяч рублей, после этого аферисты перестали выходить на связь.

Девятой потерпевшей по аналогичной схеме стала 57-летняя женщина, которая отправила незнакомому мужчине 10 тысяч рублей предоплаты за поклейку обоев.

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Ольга Сурикова