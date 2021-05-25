Севастопольцы будут соревноваться на Олимпийских играх в Токио

Шестеро севастопольских спортсменов получили такое право
Севастопольские спортсмены прошли отбор и вошли в состав сборной России на Летних Олимпийских играх в Токио. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.
Россияне, подчеркнул он, примут участие в соревнованиях при условии благоприятной эпидобстановке в мире.
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От Севастополя поедет Анастасия Долгова – представляет гребной спорт, Елена Гапешина и Дмитрий Шиповский – боксеры, Валерия Ломаченко – парусный спорт.
В составе параолимпийской сборной России поедет Андрей Граничка. Накануне он одержал несколько побед на Открытом Чемпионате Европы по паралимпийскому плаванию. К нему присоединится Ольга Долгова.
Ольга Сурикова