Севастопольцу за убийство сожительницы ужесточили наказание

Защита пыталась доказать его невиновность

Севастопольский городской суд вынес решение, которым ужесточил наказание мужчине, осужденному за убийство. Прокуратура города подавала апелляцию для увеличения срока за совершенное им преступление.

Установлено, что осужденный страдал алкогольной зависимостью и в июле 2018 года во время совместного нетрезвого застолья с сожительницей у них возник конфликт. Она ушла.

«После чего мужчина на почве ревности решил совершить ее убийство. Для этого он взял из дома кухонный нож и вышел на ее поиски. Обнаружив женщину в лесопосадке неподалеку, мужчина нанес ей удар кулаком, а затем несколько ранений ножом. Женщина скончалась на месте преступления», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6,5 лет. Его защитник подавал апелляционную жалобу, в которой настаивал на невиновности подзащитного.

Со своей стороны прокуратура внесла апелляционное представление об ужесточении наказания, поскольку, по мнению ведомства, при вынесении судебного решения были излишне учтены смягчающие обстоятельства.

Как итог, 19 апреля 2022 года, Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры, отклонил апелляционную жалобу стороны защиты и назначил наказание в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, в Севастополе мужчина из ревности ударил ножом в шею свою сожительницу, которая была его на 30 лет старше.

Ольга Сурикова