Кто в Севастополе отвечает за свалки строительных отходов?

Во время вчерашнего заседания в заксобрании Севастополя депутат ЛДПР Артем Гордиенко акцентировал внимание на проблеме, которая стала для города настоящим бедствием – это свалки строительных отходов.

«Проходящие в последние годы активное жилищное строительство, снос старых зданий, реконструкция дорог, приводят к образованию большого количества отходов. Они могут иметь разный класс опасности и в зависимости от этого должны транспортироваться разными способами. Вывозить строительные отходы могут только специализированные организации, имеющие лицензию и возможности утилизации и размещения строительных отходов.

Однако, реалии оказываются совершенно иными. Вывоз строительных отходов, в основном, осуществляется бесконтрольно и с нарушением всех норм», — отметил Артем Гордиенко.

Добавив, что вывозом мусора, как правило, занимаются организации, которые не имеют соответствующих документов.

Отсюда возникает вопрос, куда вывозится этот мусор?

«Очевидно, такие дельцы не утруждают себя вопросами защиты окружающей среды, класса опасности отходов и мест его хранения, а действуют по схеме: клиент – мусор – пустырь. Кстати, пустыри, в основном – это городские земли! Сегодня у нас нет даже приближенных данных о том, сколько строительного мусора в Севастополе образуется на протяжении года. Такие сведения могли бы дать хоть какое-то представление о необходимых мерах по организации переработки и захоронению отходов», — добавил депутат.

А также отметил, что основными местами свалок являются: кладбище на Мекензиевых горах, стройки в Байдарской долине, бухта Омега, центр города, Фиолент, воинские части и прочее.

Во время выступления депутат задал ряд вопросов, решение которых могло бы пролить свет на данную ситуацию. Адресованы они контролирующим органам, профильным департаментам и руководству города.

1. Какие меры принимаются контрольными органами для привлечения к ответственности организаций и лиц занимающийся нелегальным вывозом строительного мусора?

2. Проводились ли у них контрольные закупки?

3. Сколько дел было возбуждено по статье 8.2. КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», предусматривающей ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства?

4. Какие меры принимаются для привлечения к ответственности собственников территорий, допускающих свалку строительного мусора?

5. Есть ли средства наблюдения, позволяющие контролировать вывоз отходов со строительных площадок? И какие результаты этой аналитики?

6. Есть ли в городе законное место размещения строительных отходов?

Севастопольское отделение ЛДПР ждет ответы по всем этим пунктам.

Напомним, в ходе пленарного заседания заксобрания Севастополя губернатор Михаил Развожаев рассказал, что городские власти будут повышать уровень контроля за вывозом и утилизацией строительных отходов, подчеркнув, что теневой бизнес будет сопротивляться этим процессам.