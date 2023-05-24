Севастопольцу обчистил банковский счет уборщик квартир из Беларуси

В Севастополе задержан гражданин Республики Беларусь, подозреваемый в краже 170 тысяч рублей с банковского счета местного жителя.

Полицейские выяснили, что 51-летний севастополец для наведения порядка в своей квартире пригласил работников клининговой службы.

После завершения уборки хозяин жилища, находясь в пьяном состоянии, передал 35-летнему уборщику свой мобильный телефон, сообщил пароль от интернет-банкинга и попросил самостоятельно взять оплату за предоставленную услугу. Также мужчина попросил помыть ему еще и окна в этот же вечер.

Спустя несколько часов работник клининговой службы вернулся к клиенту и, воспользовавшись его состоянием, а также знанием секретного пароля к интернет-банкингу, взял его смартфон и перечислил на свою карту 30 тысяч рублей. Следующие два дня уборщик приходил к потерпевшему и аналогичным образом похитил еще 140 тысяч рублей.

Все похищенные деньги он потратил на развлечения, рассказали в пресс-службе полиции.

Обнаружив пропажу крупной суммы с банковского счета, севастополец обратился в полицию.

Теперь иностранцу грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова