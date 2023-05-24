В Севастополе девушку пришлось вызволять из плена экс-возлюбленного

В Севастополе участковый совместно со спасателями МЧС освободил девушку, которую удерживал ее знакомый

Установлено, что 19-летняя девушка в числе молодежной компании находилась в гостях у 22-летнего молодого человека, с которым у нее ранее были близкие отношения. После завершения вечеринки, у парня, который был уже пьян, возникли претензии к своей бывшей возлюбленной на почве ревности к новым знакомым.

В ходе конфликта молодой человек закрылся с девушкой в одной из комнат и наотрез отказался ее отпускать, несмотря на её уговоры. В полицию обратилась мать потерпевшей.

Спасателям пришлось вскрывать дверь, а полицейский задержал парня. Он уже имеет судимость за угон транспортного средства. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова