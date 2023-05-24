Главком ВСУ Валерий Залужный получил травму головы

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в начале мая получил осколочные ранения головы в результате российского ракетного удара по командному пункту под Херсоном. Ему провели трепанацию черепа.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник. Более того, агенство пишет, что Залужный возможно больше не сможет командовать украинскими войсками. Тем не менее, 20 мая украинский главком по видеосвязи выступал на открытии Международной конференции в честь Дня науки.

Фото: AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office