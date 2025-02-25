Севастопольцу грозит 20 лет за бизнес на выращивании конопли

Местный житель обустроил на цокольном этаже своего дома профессиональную теплицу, в которой выращивал коноплю. Созревшие кусты он собирал и высушивал, а после изготавливал из них марихуану для последующей продажи.

Как сообщили в пресс-службе полиции он был задержан при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии СОБР «Сокол».

По месту жительства у него изъяли 23 куста конопли, более 1 кг частей этих растений, различные приспособления и оборудование, предназначенные для их культивирования, и около 700 граммов готовой для сбыта марихуаны.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 231 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. На время следствия наркоаграрий заключён под стражу.

Напомним, в Севастополе недавно были задержаны два наркокурьера.

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