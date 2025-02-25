В Севастополе на карантине находятся 200 классов

Из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ на карантине находится порядка 200 классов. Напомним, что на дистанционное обучение перешли школы № 15, 20, 52. (https://t.me/SKorrespondent/29385)

Решение о переводе классов на дистанционное обучение принимается каждой образовательной организацией самостоятельно в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

В детских садах также закрываются группы на карантин.

«У нас в группе сегодня из 37 человек было всего пятеро. Нашу группу закрыли, а ребенка перевели в другую группу — здоровых ребят объединили», — рассказывает наша подписчица.

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