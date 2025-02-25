Машина с людьми съехала в обрыв при спуске с горы Ай-Петри на закрытой дороге

Несмотря на то, что дорога на плато Ай-Петри официально была закрыта, водитель, рискуя жизнью, нашел способ проезда.

В результате, глубокой ночью 22 февраля, в 02:45, спасателям поступило сообщение о том, что при спуске с горы Ай-Петри, в р-не родника «ПИОНЕР», ВАЗ-2109 съехал с дороги в обрыв.

Понадобилась эвакуация людей. В машине находилось 4 человека. Их доставили в Соколиное, а вот решать вопрос по извлечению автомобиля водителю придется самостоятельно, сообщили в службе КРЫМ-СПАС.

Спасатели дважды оказывали помощь автомобилистам в сложных погодных условиях

Также вечером 23 февраля поступило сообщение о том, что вблизи села Ермакова на грунтовой дороге автомобиль «Daewoo Lanos» съехал в кювет. Учитывая темное время суток и неблагоприятные погодные условия, для оказания помощи была направлена дежурная смена Джанкойского аварийно-спасательного отряда.

Спасатели с помощью ГАСИ и лебёдки эвакуировали транспортное средство на дорожное полотно. Пострадавших нет.

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