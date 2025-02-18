В Севастополе задержаны два наркокурьера

Полиция поймала двух наркокурьеров за попытку сбыта партии клефедрона.

34-летний севастополец и 35-летний приезжий решили по-быстрому заработать денег в одном и том же наркомаркете. Оба получили от анонимных кураторов похожее задание: приехать в Московскую область, забрать из тайника груз, привезти в Крым и оставить в новых тайниках для следующих курьеров.

Один из перевозчиков замаскировал более 5 килограммов клефедрона в полость заднего крыла машины, а второй – наркотики спрятал в двух пластиковых бутылках в бензобаке.

Полиция задержала обоих. Наркокурьерам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Расследование продолжается.