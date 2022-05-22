В Севастополе дети стали чаще совершать преступления

И против них стали учащаться случаи сексуального насилия

В Севастополе в течение 2021 года наблюдалась тенденция к снижению количества преступлений, совершенных детьми, однако уже в первом квартале текущего года показатель поднялся почти в два раза, с 7 до 14 случаев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Согласно данным ведомства, 70 % преступлений против собственности в 2021 году совершены подростками из корыстных побуждений, 14 % — преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, подавляющее большинство из которых составил сбыт (8 из 9). Изъятые у детей наркотики, как правило, относятся к наркотическим средствам и психотропным веществам синтетического происхождения. Подростки приобретают их с использованием сети Интернет, и забирают в тайниках (закладках).

Также, сообщает надзорное ведомство, в прошлом году зарегистрировано 248 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Такой рост отчасти связан с увеличением на 32,5% фактов неуплаты алиментов, доля которых составляет 41,1% от общего числа совершенных преступлений.

По состоянию на конец марта 2022 года на профилактическом учете состояло 182 подростка и 144 родителя, которые ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности.

«Особую тревогу вызывает увеличение количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с 35 в 2020 году до 65 в 2021 году. За 3 месяца 2022 года зарегистрировано 26 таких преступлений», — подчеркивается прокуратурой.

В данной сфере выявлено 184 нарушения закона, с целью устранения которых внесено 77 представлений, за допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечено 99 должностных лиц, принесено 13 протестов, в суд направлено 1 исковое заявление. Возбуждено два уголовных дела.

«Данные факты указывают на отсутствие должного уровня взаимодействия между органами дознания, следствия, ПДН и иными субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что влечет ненадлежащее и несвоевременное проведение профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их родителей», — сделали выводы в прокуратуре.

Ольга Сурикова