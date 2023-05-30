Севастопольцев ждут дополнительные выходные в июне

В июне, как севастопольцев, так и крымчан ждут дополнительные выходные. Один общий для всех, связанный с государственным праздником, остальные зависят от законов, принятых в регионе.

Так, Минтруда Крыма объявил нерабочими праздничными днями:

5 июня — празднование дня Святой Троицы;

12 июня — День России;

30 июня — празднование Курбан-байрама.

Также, в Минтруда уточнили, что рабочее время в предпраздничный рабочий день в четверг 29 июня сокращается на один час.

В Севастополе заксобрание не поддержало законопроект об объявлении выходными днями религиозные праздники, поэтому 5 и 30 июня в городе будут рабочими.

Общим выходным станет 12 июня — День России.

И 14 июня — День основания Севастополя объявлен нерабочим праздничным днем.

Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина

