День города в Севастополе объявлен выходным

Депутаты предлагают сделать выходными еще и крупные религиозные праздники
Депутаты заксобрания Севастополя единогласно поддержали законопроект «О праздничных днях и памятных датах», объявляющий день основания города 14 июня выходным днем.
Во время голосования депутат от ЛДПР Андрей Куринов выступил с речью, аргументируя, что невозможно переоценить заслуги и значение города-героя Севастополя в истории.
Севастопольцы, как и все жители всей России чтят и отмечают этот праздник.
«Фракция ЛДПР, как и большинство севастопольцев считает, что этот день должен быть выходным. Мы поддерживаем данный законопроект и призываем остальных коллег так же его поддержать. Однако большинство севастопольцев считает, что выходными днями должны быть и самые значимые религиозные праздники. Относительно недавно нашей фракцией совместно с группой депутатов был внесен законопроект, наделяющий правом губернатора Севастополя по обращению религиозных конфессий подписывать указ о выходном праздничном дне в значимые религиозные праздники. На данную инициативу заключение губернатора получено не было, а законопроект при рассмотрении на пленарном заседании не поддержали шесть наших коллег депутатов. Как следствие, закон о праздничных выходных днях принят не был. Данный законопроект о праздничных датах внесен в Законодательное Собрание повторно, и мы надеемся, что губернатор Севастополя даст положительное мнение, и коллеги депутаты большинством голосов так же выскажут свою поддержку», — прокомментировал депутат ЛДПР.
Добавим, 14 июня 1783 года считается датой основания города, так как в этот день под руководством контр-адмирала Фомы Мекензи были заложены первые четыре каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.
Кристина Ветер
Фото: Анастасия Ильина