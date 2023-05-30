Севастопольские семьи одни из самых бедных в России

Севастополь занял 76 строчку в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей, сообщают аналитики агентства РИА-Рейтинг.

В нашем городе в семье с двумя детьми после минимальных расходов потенциально должно оставаться 10, 8 тыс. рублей, с одним ребенком – 26,4 тыс. рублей.

Примечательно, что эти цифры почти в пять раз ниже среднего уровня по стране. Так в среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2022 года после минимальных жизненно необходимых трат потенциально возможный остаток составляет 52,3 тысяч рублей.

В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей представители добывающих регионов и столицы. По сравнению с рейтингом по итогам 2021 года существенных изменений здесь не произошло. По итогам 2022 года Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил первую строчку в рейтинге: в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 118,3 тысячи рублей. На второй строчке в рейтинге закрепилась Москва: в столичных семьях потенциально возможный денежный остаток составляет 89,6 тысяч рублей. На третье место вернулась Сахалинская область, где потенциально возможный денежный остаток семей с двумя детьми составил 78,6 тысяч рублей.

Отметим, что Севастополь в этом рейтинге за год просел на 11 позиций. В прошлом году город-герой занимал 65 место, а в 2021 году — 67 позицию.