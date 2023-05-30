В Севастополе после реконструкции Камышового шоссе тонут частные дома

В СНТ «Дорожник-2» после реконструкции Камышового шоссе во время дождей затапливает частные дома. Об этом нашей редакции рассказали жители товарищества.

«Когда дорогу строили спрашивали у подрядчика не будет ли нас топить? Нам сразу отвечали — не беспокойтесь все будет сделано как надо. А в итоге топит уже третий раз. Люди терпят убытки. Вся бытовая техника в воде. Пока дорогу не построили нас не топило», — написала нам жительница СНТ Елена.

По словам жителей товарищества, в число которых входит и инвалид 2-й группы, после обильных осадков с участков приходится откачивать воду. Поток воды идет с реконструированного ранее Камышового шоссе, где системы ливненотведения не справляются.

«Мы как могли, так и сдерживали воду, но, к сожалению, в следующий раз пострадавших будет намного больше. Вода задерживается на некоторых участках, но и там она найдет выход», — подытожила Елена.

Напомним, на Камышовом шоссе начали строительство надземного перехода.