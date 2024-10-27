Севастопольцев ждет шестидневная рабочая неделя

На следующей неделе, которая начнется уже завтра, придется работать целых шесть дней, то есть суббота, 2 ноября, также будет рабочим днем, правда, сокращенным, а вот воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, — выходными, так как на него выпадет День народного единства – государственный праздник.

Куда же делся субботний выходной 2 ноября? Его перенесли на 30 апреля, чтобы устроить россиянам настоящие весенние каникулы с 26 апреля по 4 мая. Весной россияне смогут отдохнуть 9 дней подряд и устроить себе мини-отпуск.

Добавим, День народного единства был учрежден в 2004 году и приурочен к освобождению Москвы от польских интервентов.

Идея праздновать 4 ноября День народного единства была озвучена на Межрелигиозном совете России в 2004 году и была поддержана членами комитета Государственной Думы по труду и социальной политике. Позже свою поддержку высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

Напомним, о переносе выходного 2 ноября на 30 апреля стало известно еще в начале октябре, так что любителей устроить себе мини-отпуск на День народного единства ждало разочарование.

Дарья Тимофеева

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