Севастопольцев за неделю волновали больше всего проблемы в работе общественного транспорта

В Центр управления регионом за неделю поступило 716 обращений и вопросов от севастопольцев, из них 531 в социальных сетях. Такие цифры были озвучены в ходе прямого эфира губернатора на телеканале «СТВ».

Главной темой недели среди поступивших обращений стал общественный транспорт. Почти четверть из всех вопросов касались именно его.

«Происходили бурные обсуждения действующих маршрутов и потребности в их развитии. Почему так произошло: дело в том, что несколько неофициальных групп в социальных сетях, видимо, ради привлечения внимания распространяли некие документы с якобы планами предстоящих изменений. Это взволновало людей, которые восприняли эти сообщения за истину и это послужило тому, что департамент транспорта оказался буквально завален вопросами горожан», — сообщила глава ЦУР Надежда Бохан.

Он добавила, что в данной ситуации дептранс дал разъяснения, что проект изменения маршрутной сети находится только в разработке, после согласования он появится на официальном портале правительства.

На втором месте среди актуальных вопросов, беспокоивших последнее время горожан, оказалось благоустройство города и предложения по его озеленению. На третьем месте вопросы о предстоящем ремонте школ и организация учебного процесса во время него. И 8% набрало ЖКХ. При этом, по словам Бохан, в основном жители жаловались на свои управляющие компании.

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Ольга Сурикова