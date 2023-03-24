Развожаев просит сообщать о подозрительных камерах на Севастопольскую бухту

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетовал, что после последней атаки беспилотников на город в сети появились видеозаписи работы ПВО, хотя ранее уже был озвучен запрет на фото-видеосъемку военных объектов. Данный вопрос губернатор поднял в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ».

«Опять энтузиасты понаставили камер на набережной, соответствующее видео выложили: кто, где и как отражал атаку», — озвучил он проблему.

Развожаев еще раз подчеркнул, что к камерам, которые работают на бухту, и к тем, кто их установил, будет особый подход. По его словам, уже многие объекты видеофиксации в Артбухте были устранены.

«Просто вся информация о том, кто, где и как (речь о работе ПВО-ред.), выложенная в открытом доступе, она может работать на противника», — пояснил градоначальник.

Он выступил с обращением к севастопольцам сообщать о всех непонятных видеокамерах, направленных на Севастопольскую бухту, в том числе на кафе, в чат-бот в Телеграм: t.me/oborona92bot

Губернатор призвал не распространять информацию в комментариях, в чатах об отражении Черноморским флотом атак беспилотников, тем более видеозаписи.

Ольга Сурикова