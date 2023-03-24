Погода в Севастополе на выходных

Сегодня, 24 марта, в Севастополе переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +11…+13°.
В субботу, 25 марта, переменная облачность. Без осадков.
Ветер южный 5-10 м/с, днем 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +12…+14°.
В воскресенье, 26 марта, переменная облачность.
Без существенных осадков.
Ветер южный ночью 6-11 м/с, утром днем 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +12…+14°.
Фото: Николай Афоничев