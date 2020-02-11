Жизнь

Севастопольские шеф-повара соревновались в мастерстве

11-02-2020
выпускающий редактор
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Сегодня в Севастопольском торговом центре «Метро» шеф-повара двух севастопольских ресторанов соревновались в мастерстве в рамках «Битвы сетов». Мероприятие организовано в рамках проходящего в Севастополе гастрономического фестиваля «Крым на тарелке».

Повара Сергей Шилько и Сергей Лактюхин приготовили и представили гостям по два авторских блюда по теме фестиваля «Птицы и море».  В процессе приготовления они делились секретами мастерства. Так, чтобы мясо рапана было мягким, его нужно варить около часа, а затем на некоторое время оставить в воде,  кокосовое молоко поможет смягчить излишнюю остроту блюд паназиатской кухни, а «морепродукты маслом не испортишь». 

Гости смогли продегустировать блюда и поделиться отзывами.

Напомним, в Севастополе Гастрономический фестиваль проводится уже в четвертый раз, он продлится до 1 марта.  Заведения-участники предлагают гостям дегустационные сеты из нескольких блюд по фиксированной цене. 

Севкор

 

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