Севастопольские шеф-повара соревновались в мастерстве

Сегодня в Севастопольском торговом центре «Метро» шеф-повара двух севастопольских ресторанов соревновались в мастерстве в рамках «Битвы сетов». Мероприятие организовано в рамках проходящего в Севастополе гастрономического фестиваля «Крым на тарелке».

Повара Сергей Шилько и Сергей Лактюхин приготовили и представили гостям по два авторских блюда по теме фестиваля «Птицы и море». В процессе приготовления они делились секретами мастерства. Так, чтобы мясо рапана было мягким, его нужно варить около часа, а затем на некоторое время оставить в воде, кокосовое молоко поможет смягчить излишнюю остроту блюд паназиатской кухни, а «морепродукты маслом не испортишь».

Гости смогли продегустировать блюда и поделиться отзывами.

Напомним, в Севастополе Гастрономический фестиваль проводится уже в четвертый раз, он продлится до 1 марта. Заведения-участники предлагают гостям дегустационные сеты из нескольких блюд по фиксированной цене.

Севкор