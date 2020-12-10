Город Криминал

Севастопольцу лже-фсбшник обещал свободу за 2,3 миллиона рублей

10-12-2020
админ
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Мошенник был задержан настоящими сотрудниками ФСБ

Житель Ялты, представившись сотрудником ФСБ, предложил находящемуся под следствием севастопольцу, освобождение от уголовной ответственности.

 В подробностях дела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщило, что 30-летний ялтинец за свою услугу запросил 2,3 миллиона рублей, которые, якобы, намеревался предать участникам судебного процесса.

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 Реальной возможности повлиять на решение об освобождении от уголовной ответственности мужчина не имел, а денежные средства планировал присвоить себе, сообщили в ФСБ.

 При передаче денег мошенник был задержан сотрудниками УФСБ.

Свою вину подозреваемый признал. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Фото: УФСБ России

 

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