Севастопольцу лже-фсбшник обещал свободу за 2,3 миллиона рублей

Мошенник был задержан настоящими сотрудниками ФСБ
Житель Ялты, представившись сотрудником ФСБ, предложил находящемуся под следствием севастопольцу, освобождение от уголовной ответственности.
В подробностях дела УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю сообщило, что 30-летний ялтинец за свою услугу запросил 2,3 миллиона рублей, которые, якобы, намеревался предать участникам судебного процесса.
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Реальной возможности повлиять на решение об освобождении от уголовной ответственности мужчина не имел, а денежные средства планировал присвоить себе, сообщили в ФСБ.
При передаче денег мошенник был задержан сотрудниками УФСБ.
Свою вину подозреваемый признал. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Фото: УФСБ России