Двое севастопольцев собрали незаконный арсенал оружия

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили в Севастополе в двух гаражах огнестрельное и холодное оружие, а также патроны и гранаты времен Великой Отечественной войны , — передает служба информации «Вести-Севастополь».

Было найдено 12 единиц огнестрельного оружия (винтовки, автоматы, пулеметы и пистолеты), 3 ручных гранаты, 33 боевых патрона, 8 единиц холодного оружия.

Владельцы — мужчины 1974 и 1977 годов рождения — никаких документов на оружие предоставить не смогли. Следствию они рассказали, что нашли большую часть «коллекции» в ход раскопок, что-то приобрели у других граждан. Часть оружия они планировали продать как сувениры.

За незаконное хранение оружия и боеприпасов (ч. 2 статьи 222 УК РФ) им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

Фото пресс-службы Погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю