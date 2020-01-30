Севастопольцев приглашают на Дармарку

9 февраля в эко-парке Лукоморье (пр.Победы, ост.Коли Пищенко) состоится Дармарка — обмен вещами.

Вход свободный.

На Дармарку можно принести вещи в хорошем состоянии, которые уже не нужны, и найти что-то для себя. Девиз мероприятия: «Дари что можешь, бери что хочешь!»

Также в программе:

— обмен растениями

— книговорот: обменом книгами

— сбор вторсырья: бутылки ПЭТ, пакеты, стекло, макулатура, батарейки — после мероприятия всё развезем по профильным организациям;

— настольные игры для посетителей;

— различные мастер-классы;

— экологическое собрание активистов

Мероприятие пройдёт в Бальном зале Снегурочки, рядом с планетарием.