В Севастополе неизвестные вырубили 56 деревьев можжевельника

Специалисты севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры установили, что на территории земель леса в выделах 5, 9, 40 квартала 3 Терновского участкового лесничества ГКУ «Севастопольское лесничество» вырублено 56 деревьев сырорастущего можжевельника дельтовидного (колючего, красноплодного). Государству причинен ущерб на общую сумму более 159 тысяч рублей.

По результатам прокурорской проверки следственный отдел ОМВД России по Балаклавскому району города Севастополя возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

По материалам пресс-службы севастопольской прокуратуры

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