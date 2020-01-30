Арт-кластер Таврида ищет сотрудников

Арт-кластер «Таврида» открывает программу кадрового резерва для проживающих в Республике Крым.

Всего открыто более 40 вакансий в различные службы Форума – дирекция, административный сектор, работа с целевыми группами, внешние коммуникации, волонтерский корпус, протокол, грантовый конкурс, логистика, расселение и питание. Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте.

Свое резюме можно направить на почту rezerv@crki.art до 20 февраля 2020 года.

Участники конкурса пройдут дистанционное собеседование, а 25 февраля организаторы объявят

результаты.

В марте прошедших отбор ждет обучение по выбранным позициям в Москве и участие в Стартовом уикенде «Таврида 2020». В мае они примут участие в творческой антишколе организаторов в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до масштабного арт-кластера в 56 гектаров, на территории которого в августе

также прошел первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ», объединивший 92 000 гостей.\

По материалам пресс-службы Центра развития культурных инициатив

Фото: travelcrimea.com