Севастопольцев готовят к повышению стоимости проезда

Севастопольские перевозчики убеждают городские власти повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом в эфире телеканала «СТВ» сообщил председатель Союза транспортных компаний города Виктор Рыков.

Он признал, что мера является вынужденной, так как транспортная инфляция достигла в стране 40% — подорожали топливо, запчасти, шины, и сами транспортные средства.

«Дальше тянуть нельзя. Расходы за 2022 год у транспортников заметно увеличились, а в существующих экономических реалиях становится все сложнее удерживать качество и безопасность перевозок на надлежащем уровне. Из-за экономии может стать вопрос о сокращении числа машин на маршруте», — посетовал Рыков.

Он добавил, что почти вся перевозка в Севастополе является контрактной. Это означает, что заказчиком определен объем перевозок и их параметры, на которых может сказаться экономия.