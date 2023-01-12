В севастопольской мусорке нашли мину времен ВОВ

Сегодня вечером в одном из мусорных контейнеров во дворе жилых домов на улице Гоголя прохожими случайно была обнаружена мина времен ВОВ.
Очевидцы сообщили о ситуации в УМВД. Правоохранители в свою очередь, оцепив территорию, вызвали на место происшествие спасателей.
Осмотрев находку, специалисты МЧС определили: это миномёная мина советского производства ММ-82 времён ВОВ.
Миномётную мину пиротехники транспортировали для уничтожения.
Правоохранителями проводится расследование обстоятельств, при которых опасный артефакт оказался в мусорном баке, устанавливается личность правонарушителя.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба МЧС