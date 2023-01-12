В Севастополе пьяной матери не отдали ребенка в детском садике

В Севастополе росгвардейцам пришлось вмешиваться в конфликт в детском саду, который спровоцировала нетрезвая мать одной из воспитанниц. Инцидент произошел 11 января.

Скандал устроила очевидно нетрезвая женщина – видя ее состояние, воспитатель отказалась отпускать с ней ее дочь. На что родительница устроила скандал, начала ругаться матом и мешать работе сотрудников детсада. Все это происходило на глазах детей и их родителей. Заведующая садиком была вынуждена нажать «тревожную кнопку».

Росгвардейцы задержали пьяную скандалистку и вызвали на место инцидента сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних. Мать направили на медицинское освидетельствование, ее дочь передали бабушке.

Выяснилось, что 38-летняя мать четверых детей уже привлекалась к административной ответственности, уточнили в пресс-службе городского управления Росгвардии.

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Ольга Сурикова