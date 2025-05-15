Севастополец оштрафован за оскорбление соседа в Telegram-чате

Мировой судья Балаклавского судебного района назначил штраф местному жителю за публичное оскорбление, допущенное в мессенджере Telegram. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.
Инцидент произошёл в январе 2025 года. Установлено, что в общем чате товарищества собственников недвижимости мужчина оскорбил другого участника переписки, используя грубую и нецензурную лексику.
По заявлению потерпевшего прокуратура Балаклавского района провела проверку и возбудила в отношении нарушителя административное дело по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ — «Оскорбление, совершённое публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».
Суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
В прокуратуре напомнили, что высказывания в чатах мессенджеров, если они совершаются публично, также подпадают под действие законодательства.
Дмитрий Островский