Хор из «Царя Эдипа» прозвучал в Херсонесе: актёры Театра Вахтангова выступили на руинах античного амфитеатра

Несмотря на отмену официальных гастролей Театра имени Вахтангова в Севастополе, артисты столичного коллектива всё же нашли способ напомнить о спектакле «Царь Эдип». Во время экскурсии по античному Херсонесу хор из трагедии Софокла был исполнен прямо на руинах древнегреческого амфитеатра. Об этом сообщила официальная группа театра в социальных сетях.

«Сегодня Вахтанговцы побывали на экскурсии в античном городе Херсонесе Таврическом. Он был основан во времена расцвета греческой цивилизации в V веке до н. э. на берегу Чёрного моря», — говорится в сообщении. Уточняется, что особое внимание участники экскурсии уделили амфитеатру, где и произошло импровизированное выступление.

«Не могли не побывать на развалинах древнего амфитеатра. Точнее, развалины-то в любую экскурсию по Херсонесу входят. А вот хор из величайшей трагедии Софокла „Царь Эдип“ выступил там впервые. Разумеется, импровизационно», — отмечают в публикации.

Хотя об истинной античной акустике речи не шло — амфитеатр частично разрушен, а его архитектура утеряна, участники акции подчеркнули особую атмосферу места. «Мы с удовольствием вспомнили выпуск премьеры „Царя Эдипа“ в превосходно сохранившемся амфитеатре города Эпидавра в Греции», — добавили вахтанговцы.

Спектакль «Царь Эдип» поставлен литовским режиссёром Римасом Туминасом. Именно его имя стало формальным поводом для отмены гастролей театра в Севастополе по решению губернатора Михаила Развожаева. Однако артисты, прибывшие в город 12 мая, нашли способ напомнить о силе классического искусства — пусть и вне сцены.

Напомним, ранее один из журналистов Соловьёв LIVE жёстко прошёлся по недовольным решением губернатора Развожаева и предложил привлечь к делу прокуратуру, Роскомнадзор и другие силовые структуры.

Дмитрий Островский

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