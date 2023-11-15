Севастополь находится стабильно низко в рейтинге регионов России по ипотечным платежам. В этом году наш город на 81 месте, сообщает агентство РИА-Рейтинг.

Севастопольцам, чтобы оплатить ипотеку приходиться отдавать банкам почти 70 % средней по городу зарплаты. Средний срок кредита составляет каких-то 294 месяца с размером среднего кредита в 4,1 млн рублей.

По стране Кемеровская область выделяется на фоне других регионов как лидер по доступности аренды, предоставляя возможность семьям из четырех человек арендовать жилье и покрывать базовые расходы с бюджетом около 75 тысяч рублей в месяц. Санкт-Петербург и Республика Татарстан следуют за ней, предлагая доступность в 68,3% и 65,8%. Для комфортной аренды в этих регионах семье необходимо более 105 и 75 тысяч рублей в месяц соответственно.

Также в список регионов с высокой доступностью аренды (более 60%) включены Ленинградская область, Иркутская область, Белгородская область, Нижегородская область, Сахалинская область, Новосибирская область, Липецкая область, Архангельская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. В этом году ситуация стала более разнообразной с географической точки зрения по сравнению с предыдущими годами, когда лидировали в основном северные регионы.

Однако в семи регионах менее 25% семей с детьми могут себе позволить аренду жилья и повседневные траты, а в четырех этот уровень не превышает 20%. В 2022 и 2021 годах такие показатели не превышали 3 и 6 регионов соответственно, что свидетельствует о ухудшении доступности аренды. Это стало результатом увеличения прожиточного минимума и роста ставок аренды относительно зарплат.

Напомним, в прошлом году Севастополь занял 83 место в рейтинге регионов России по доступности ипотечных платежей.