В Госдуму планируют внести запрет делать аборты в частных клиниках

Об этом сообщает lenta.ru. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что уже в ближайшее время на рассмотрение в нижнюю палату парламента может быть внесен законопроект об исключении искусственного прерывания беременности из числа услуг, предоставляемых частными медицинскими клиниками России. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается парламентариями всех фракций.

По словам Гусева, частные клиники якобы «никакой статистики по абортам не ведут» и пренебрегают так называемой «неделей тишины»

Он убежден, что в платных медучреждениях женщинам выдают рецепты на покупку препаратов для медикаментозного аборта, и такое прерывание беременности в статистике не учитывается. Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, в свою очередь, в разговоре с «Лентой.ру» пояснила, что в частных клиниках ведется строгий учет препаратов для аборта, а закупаются они медучреждениями у фармпроизводителей или на больших складах фармпродукции.

Эксперт ВОЗ, врач-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с «Лентой.ру» объяснила, что подавляющее большинство абортов делают женщины, уже ставшие матерями и имеющие одного, двоих и более детей. По ее словам, это решение принимают зрелые женщины, которые здраво взвешивают свои возможности. Для этой категории россиянок беременность действительно является нежелательной.

Специалист предупредила, что женщина, которой необходимо прервать беременность, как правило, находится в отчаянном положении. Поэтому запреты, усложняющие женщинам доступ к этой процедуре на легальных основаниях, могут привести к росту числа криминальных абортов.

Она добавила, что уменьшение числа мест, производящих процедуру прерывания беременности, только усугубит ситуацию и заставит женщин страдать. При этом рождаемость запрет не повысит, так как прерываются только нежеланные беременности. «Ожидать, что несделанные аборты как-то превратятся в новорожденных детей, — это чушь, непонимание причинно-следственных связей и психологии женщины. Люди, которые выдвигают подобные инициативы, считают, что если мы 500 тысяч абортов в год в России делаем, то без них у нас будет прибавка в рождаемости 500 тысяч. Не будет», — заявила Ерофеева.

Дарья Тимофеева

Фото: https://pxhere.com/