Севастопольцам предлагают переоформлять Пушкинскую карту в Краснодарском крае

Юным севастопольцам предлагают ехать в Краснодарский край для перерегистрации Пушкинских карт. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Поступили обращения по Пушкинской карте. Не могут перерегистрироваться, в банке предлагают ехать в Краснодарский край и с родителями перерегистрироваться. Что за бред», — возмутился глава города.

Развожаев отметил, что подобные обращения не единичные и поручил своему заместителю разобраться данным вопросом.

Напомним, в России увеличен номинал «Пушкинской карты», которая позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет рассчитываться ею за билеты на культурные мероприятия, до пяти тысяч рублей.

Дмитрий Острвский