Севастопольцам предлагают обсудить будущее двух дорог — в центр и в Казачью бухту

Власти города объявили общественные обсуждения сразу по двум важным транспортным проектам — в центре Севастополя и в районе Казачьей бухты.

Один из них касается дороги «Севастополь – порт Камышовая бухта – бухта Казачья». Эта трасса в районе Казачки давно требует реконструкции: проектирование ведётся с 2018 года, сроки переносились несколько раз, а стройку отложили до 2027 года из-за сокращения федерального финансирования. Ранее сообщалось, что на участке от 2,5 до 4,9 км планируют установить 7 светофоров, 10 остановок, провести озеленение и обустроить почти 2,5 км тротуаров.

Второй проект — новая дорога между улицами Гоголя и Кожанова. Её длина — около 100 метров, но даже такой небольшой проезд может существенно разгрузить центр. Контракт на проектирование заключили с казанской компанией «Эллада», сумма — 7,5 млн рублей. Строительство намечено на 2025–2026 годы.

Экспозиция проектов будет доступна на сайте Департамента архитектуры (dag.sev.gov.ru) с 12 по 29 августа. Там же можно оставить замечания и предложения. Консультации — в будние дни с 9 до 17 часов.

Напомним, в районе Казачьей бухты началось строительство новой дороги.

Дмитрий Островский

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