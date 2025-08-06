Погода в Севастополе 6 августа

Погода
06-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер ночью восточный,

днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 29…31°.

Температура воды в море 26°.

Фото: Елена Голос

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