Севастопольцам дольше всех в стране придется копить на частный дом

Жителям Севастополя понадобится 25, 7 лет, чтобы накопить на покупку частного дома, подсчитали аналитики портала «Мир квартир».

Это самый продолжительный период среди всех регионов России. Четверть века понадобится в связи с взлетевшими ценами на дома, стоимость которых в среднем составляет 11, 06 млн рублей, а также с уровнем средней зарплаты в 35, 8 тыс рублей.

Аналитики называют рост цен на недвижимость в курортных регионах нашей страны рекордным, а также отмечают, что зарплаты севастопольцев ниже средних по стране.

В России с учетом средней зарплаты 52,3 тыс. рублей и стоимости дома 5,05 млн рублей копить на покупку квартиры без ипотеки придется ровно восемь лет. Быстрее всего накопят на приобретение коттеджей жители Кемеровской и Магаданской областей — за 3,7 года.

От 4,3 до 5,9 лет понадобится жителям Еврейской автономной области, Курганской, Архангельской областей, республики Коми, ХМАО, Амурской области, Ненецкого АО и Забайкальского края. Авторы исследования подчеркивают, что ряд регионов лидирует в рейтинге из-за низких цен на недвижимость: так, в Еврейской АО, Курганской и Кемеровской областях средняя стоимость частного дома составляет от 1,7 до 2,4 млн рублей. В других субъектах с минимальным сроком накопления на него влияет высокий уровень зарплат: к примеру, в Магаданской области средний заработок составляет 93 тыс. рублей.

Напомним, за 2021 год квартиры в Севастополе подорожали в среднем в 1,6 раза.

Дмитрий Островский