Названы 5 простых способов за час охладить дом без кондиционера

Жара без всякого плато взмывает в Севастополе к пике. «Очень солнечно» — каждый день гласит прогноз погоды.

Конечно, у большинства горожан есть кондиционеры. Но есть и случаи, когда включать их не рекомендуется. Например, если в квартире есть маленькие дети или больные люди. Не у всех установлены «кондеи» и в дачных домиках.

Но проверенные способы охладить квартиру подручными способами есть. Ими поделилась «Молодёжная газета».

Способ первый: закрываем

Закрываем оконные створки с утра, чтобы не зНазваны 5 простых способов за час охладить дом без кондиционераходил горячий воздух, и открываем к ночи — минимальная температура будет с четырёх до семи утра.

Способ второй: задёргиваем

Занавешиваем окна шторами типа «блэкаут» или жалюзи. Держим задёрнутыми, пока на улице не стемнеет. Имеет смысл и заклеить окно солнцезащитной плёнкой.

Способ третий: увлажняем

Берём пульверизатор, набираем ледяную воду и распыляем. Делаем так раз в час-полтора.

Если есть увлажнитель, в него также набираем воду и лёд из морозилки, капаем масло мяты или лимона. Не стоит забывать и о влажной уборке холодной водой.

Способ четвёртый: вентилируем

Перед вентилятором ставим бутылки с ледяной водой. Ещё лучше, если заполненные на три четверти бутылки заморозить.

Способ пятый: замораживаем

Берём простыни, кладём минут на 15 в морозильную камеру. И развешиваем по дому или укрываемся ими ночью.

Дарья Тимофеева

Фото: pixabay.com

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