Глава Татарстана наградил сына Кадырова вторым по значимости орденом республики

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову орден «Дуслык», вторую по значимости награду в республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

На опубликованной депутатом видео Рамзан Кадыров, Адам Кадыров, Рустам Минниханов и Адам Делимханов приветствуют друг друга. И Адаму Кадырову как раз вручают орден.

«С большим удовольствием поздравляю моего дорогого племянника <…> с вручением ордена «Дуслык» за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», — написал Делимханов.

По его словам, такая высокая награда является очередным подтверждением «неординарных способностей и ярких талантов» Адама Кадырова.

Напомним, 15-летний Адам Кадыров получил звание Героя Чечни после избиения Никиты Журавеля в грозненском СИЗО.