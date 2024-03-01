Электричка сбила насмерть 18-летнюю жительницу Севастополя 

Происшествия
01-03-2024
Комментариев нет
Трагедия произошла накануне вечером в Бахчисарайском районе Крыма, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
 
Машинист электропоезда Симферополь – Севастополь, заметив человека на путях, применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
 
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего. Сотрудники полиции установили, что от полученных травм на месте происшествия скончалась 18-летняя жительница Севастополя», — говорится в сообщении.
 
 
Ольга Сурикова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *